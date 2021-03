Konferencja dla osób tworzących aplikacje mobilne

Mobile Trends Conference to znana w branży IT, organizowana od 10 lat konferencja poświęcona projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych.

Podczas dwóch dni konferencji na wirtualnej scenie wystąpi ponad 30 prelegentów, najlepszych ekspertów z firm na co dzień tworzących i wdrażających rozwiązania mobilne. Poruszą oni zagadnienia z zakresu projektowania aplikacji, UX, designu, rozwoju m-commerce, bankowości mobilnej czy promocji w kanale mobile. Połączą się oni ze studiem, które zostanie stworzone w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. W tą niezwykłą podróż do przeszłości zabierze uczestników wyjątkowa osoba. Konferencję oraz Galę rozdania nagród Mobile Trends poprowadzi ktoś, kto doskonale zna drogę. Jarosław Juszkiewicz z pewnością nie raz towarzyszył nam w trasie wytrwale powtarzając “Kieruj się na południe”. To właśnie ten znany z nawigacji Google lub Yanosika głos będzie towarzyszyć uczestnikom przez dwa dni wydarzenia.

Konferencję będzie można obejrzeć wyłącznie poprzez transmisję na platformie vod.MobileTrends.pl. Uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań na żywo oraz dyskusji i wymiany doświadczeń

w dedykowanej grupie na LinkedIn.

Więcej informacji i bilety na stronie: 2021.mobiletrends.pl

Nagrody dla najlepszych aplikacji i projektów mobilnych

4 marca o godzinie 19.00 w trakcie Gali Mobile Trends Awards dowiemy się, które projekty mobilne okazały się najlepsze w 2020 roku. Kapituła konkursowa składająca się z ekspertów IT miała nie lada wyzwanie, by wyłonić najlepszych. Tegoroczne obrady ze względu na pandemię odbyły się online. Już w czwartek poznamy zwycięzców w aż 11 kategoriach. Dowiemy się także kto otrzyma Nagrodę Główną Mobile Trends Awards przyznawaną przez kapitułę oraz które projekty zyskały najwięcej punktów w internetowym głosowaniu i otrzymają Nagrodę Internautów. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Katowice oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Warto, abyście tego wieczoru uczestniczyli online w tej gali!

Więcej informacji: mobiletrendsawards.pl

Ogólnodostępna transmisja: Facebook i YouTube