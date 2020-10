Mobile first — jak komunikować się z generacją Z

Pokolenie Z to osoby urodzone w latach 1995 - 2015, które z każdym rokiem stają się coraz bardziej znaczącą grupą konsumencką. Kim właściwie jest to pokolenie i co ich motywuje do zakupów? Jakie mają oczekiwania wobec marek, jakimi kanałami do nich docierać, by zdobyć ich lojalność? Tego dowiemy się już w najbliższy czwartek i piątek (8-9 października 2020) podczas Mobile Trends Conference Commerce & Banking.